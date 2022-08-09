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Общество9 августа 2022 10:26

В корпусе-шаре Музея Мирового океана начали монтировать оборудование

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Александр КАТЕРУША

Работы по монтажу вентиляционного оборудования стартовали в здании-шаре Музея Мирового океана. Об этом сообщает пресс-служба музея со ссылкой на компанию «Единый заказчик в сфере строительства», которая контролирует реализацию объекта.

Сообщается, что на объекте ведутся внутренние отделочные работы, монтаж инженерных систем и вентиляционного оборудования в учебном корпусе и атриуме.

Музей будет поделен на тематические зоны: лаборатория Балтики, зал Большой волны, лаборатории жизни, воды и воздуха, технологий, космоса, земли и климата.

Завершить строительство объекта планируется в 2024 году.