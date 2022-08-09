Калининградцев научат правильно утилизировать мусор

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградской областной научной библиотеке 10 августа состоится встреча, посвященная переработке мусора – важной сегодня теме.

Лекцию проведет сотрудник проекта «Зеленое дело» экологист Александра Цирульникова. Она расскажет о том, как можно избавиться от ненужного с пользой, как и куда сдать вторсырье в Калининграде, что делать с пищевыми и органическими отходами.

«Современные технологии позволяют в том или ином масштабе перерабатывать бумагу и пластик, стекло и алюминий, железо и ткани, даже асфальт. Вот несколько примеров: переработка ткани позволяет изготавливать новую одежду; металлические отходы после обработки часто используют для производства строительной арматуры и проволоки; из вторсырья пластика создают сантехнические трубы, детали для автомобилей», - говорят экологисты.

Время проведения: 10 августа в 18.30.

Вход свободный.