Росгвардия проверит школы Калининграда на готовность к учебному году

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде сотрудники Росгвардии начали проверку готовности школ к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Росгвардейцы проводят с коллективами школ инструктажи, проверяют наличие информационных стендов, памяток с порядком действий в случае ЧС, схем эвакуации, необходимое количество и исправность камер видеонаблюдения и других технических средств охраны.

Отдельное внимание уделяется работе кнопок вызова групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Их исправность проверяется на практике с реальным привлечением дежурных экипажей на объект. Аналогичные проверки проводятся в отношении частных охранных организаций, осуществляющих охрану учебных заведений.