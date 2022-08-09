Калининградские керлингистки выиграли домашний международный турнир

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде на стадионе «Пионер» прошел международный турнир по керлингу. Престижный предсезонный титул оспорили 16 команд с игроками из Словении, Эстонии, Белоруссии и пяти регионов России.

Лучшей стала женская сборная Калининградской области «Альбатрос», в составе которой воспитанницы отделения городской спортивной школы по хоккею, фигурному катанию и кёрлингу.

Команда Виолетты Ниперс, Софьи Алферьевой, Юлии Портуновой и Юлии Чемодановой одержала шесть побед из шести возможных с общим счётом 42:19 по эндам.

В финале калининградский квартет дополнила чемпионка Европы и участница зимних Олимпийских игр 2018 и 2022 года Галина Арсенькина из Краснодарского края, что позволило уверенно выиграть у смешанной московско-минской дружины «Жара» со счётом 7:2.