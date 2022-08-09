Калининградец незаконно спилил деревья на 200 тысяч рублей

В Черняховском районе полицейские раскрыли незаконную рубку деревьев около поселка Красновка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

30-летний безработный спилил 25 елей, материальный ущерб лесному фонду оценили в 195 тысяч рублей.

Полицейские установили автомобиль, на котором из леса была вывезена древесина, и вышли таким образом на лесоруба.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что мужчина решил заработать на реализации леса. Свою добычу он продал местной жительнице за 5 тысяч рублей. Полицейские изъяли древесину и автомобиль, на котором она была вывезена, и передали на ответственное хранение.

По данным полиции, лесоруб уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.