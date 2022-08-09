У Южного вокзала расчистили немецкую надпись на барельефе Германа Брахерта

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде продолжают очищать барельефы восточнопрусского скульптора Германа Брахерта на довоенном здании. Расположены они неподалеку от главного Кёнигсбергского вокзала (ныне Южный вокзал), на здании почтамта 1930 года (ул. Железнодорожная, 25-31). Широкой общественности эти произведения до недавнего времени были неизвестны.

Калининградским специалистам удалось очистить надпись «Telegramm». На плашке с ней изображен почтальон на велосипеде, который везет получателю телеграмму.

- Все, что происходит, я бы назвал разведкой. Нам важно было подобрать методику, найти правильные материалы для удаления цемента. Мы только в начале пути. Потом будет смывка, более тонкая очистка, докомпановка утраченных фрагментов. Параллельно мы пишем реставрационный проект. Потому что универсального рецепта нет, каждый объект уникален, - говорит «Комсомолке» руководитель региональной Службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.

Он рассказал, что у специалистов получается отделить цементный раствор от травертина (известняковая горная порода).

Этот барельеф внесут в перечень сохранившихся и охраняемых работ выдающегося немецкого мастера, многие из которых под предлогом борьбы с «дегенеративным искусством» были уничтожены нацистами.

До недавнего времени барельеф был скрыт современной рекламной вывеской, которую варварски прилепили на произведение искусства.