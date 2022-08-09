Участнику штурма Кёнигсберга Борису Пирожкову исполнилось 97 лет

Борис Пирожков. Фото: Александр КАТЕРУША

Ветерану Великой Отечественной войны, участнику штурма Кёнигсберга, почетному гражданину Калининграда исполнилось 97 лет. Фронтовика от имени губернатора поздравила министр социальной политики Анжелика Майстер. Чиновники выразили Борису Петровичу благодарность за его личный вклад в освобождение страны от фашизма.

Борис Петрович Пирожков родился 6 августа 1925 года на станции Кузино Билимбаевского района Свердловской области. После школы до 1943 года работал электриком. Осенью того же года добровольцем был зачислен в состав Уральского добровольческого танкового корпуса и направлен в город Свердловск в учебный танковый полк. В звании сержанта прибыл на 3-й Белорусский фронт в 202-й батальон 89-й танковой бригады 1-го танкового корпуса радистом-пулеметчиком танка Т-34-85.

Он участвовал в штурме Кёнигсберга. В апрельские дни 1945 года механик-водитель танка Т-34 уничтожал вражеские позиции в нынешних районах Северной горы и улицы Лесопильной. Чудом остался жив, потому что в танк попал снаряд. Был ранен, контужен и День Победы встретил в госпитале.