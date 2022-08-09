В Куликово нетрезвый мужчина решил доплыть до регазификационного комплекса

Запреты у большой воды? Не, "герой" про это не слышал. Фото: Александр КАТЕРУША

В поселке Куликово на неофициальном пляже нетрезвый отдыхающий отправился купаться, громко обозначив цель заплыва: преодолеть несколько километров и достичь регазификационного комплекса. Об этом случае стало известно газете «Волна» в отделе по делам ГО и ЧС администрации Зеленоградского округа.

Неравнодушные свидетели этого дерзкого заявления обратились в единую дежурно-диспетчерскую службу Зеленоградска, мол, надо что-то делать, а то беда!

- Гидроциклисты, которые по договоренности с администрацией округа помогают патрулировать акваторию, больше часа хлопотали о самоуверенном мужчине и сопровождали его в опасном приключении. Спортсмены пытались уговорить пьяного «героя», уплывшего за километр от берега, вернуться на пляж, но каждый раз получали категорический отказ. Для «переговоров» с пловцом гидроциклисты даже доставили в море девушку, которая с ним отдыхала, – ей тоже не удалось воззвать спутника к здравомыслию, - рассказали подробности в «Волне».

Сообщается, что пловец выбился из сил и потерял сознание. Спасатели доставили его на берег. Сорок минут специалисты возвращали «героя» к жизни: делали искусственную вентиляцию легких, непрямой массаж сердца. И в итоге живого передали бригаде скорой помощи.