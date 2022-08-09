В Калининграде педагоги допобразования учатся управлять беспилотниками

В Калининграде педагоги с азартом изучают беспилотные авиасистемы.
Фото: министерство образования Калининградской области
В Калининграде проходит обучение педагогов дополнительного образования по направлению «Беспилотные авиационные системы». Об этом рассказали в региональном институте развития образования.
Сообщается, что педагогов ждет «неделя, насыщенная практикой использования беспилотников в сопровождении экспертов школы беспилотной авиации UAVPROF.
Итогом обучения педагогов станет реализация в новом учебном году программ внеурочной деятельности по изучению принципов использования беспилотных летательных аппаратов.
Есть идея в будущем провести фестиваль, где ученики смогут посоревноваться в гонке дронов.
Ранее сообщалось, что в регионе готовятся к открытию судостроительные классы.