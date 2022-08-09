В Калининграде педагоги допобразования учатся управлять беспилотниками

В Калининграде педагоги с азартом изучают беспилотные авиасистемы. Фото: министерство образования Калининградской области

В Калининграде проходит обучение педагогов дополнительного образования по направлению «Беспилотные авиационные системы». Об этом рассказали в региональном институте развития образования.

Сообщается, что педагогов ждет «неделя, насыщенная практикой использования беспилотников в сопровождении экспертов школы беспилотной авиации UAVPROF.

Итогом обучения педагогов станет реализация в новом учебном году программ внеурочной деятельности по изучению принципов использования беспилотных летательных аппаратов.

Есть идея в будущем провести фестиваль, где ученики смогут посоревноваться в гонке дронов.

Ранее сообщалось, что в регионе готовятся к открытию судостроительные классы.