В БФУ состоялось первое зачисление абитуриентов на бюджетные программы

Первые 1 543 абитуриента зачислены в БФУ имени Канта. Фото: БФУ им. И. Канта

9 августа в БФУ имени Канта состоялся основной этап зачисления абитуриентов на бюджетную основу по программам бакалавриата и специалитета. Об этом сообщается на официальном сайте вуза.

- Студентами вуза стали 1543 человека. Из них 9 победителей и призеров Всероссийских олимпиад школьников поступили в БФУ без вступительных испытаний. 94 абитуриента - в рамках договоров о целевом обучении. 103 будущих первокурсника - иностранные граждане из Беларуси, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Эквадора и других стран, - рассказали в БФУ.

Самый высокий конкурс отмечен на программах «Политология», «Бизнес-информатика», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Экономика», «Менеджмент», «Информационная безопасность».

Средний балл ЕГЭ поступивших - 75,9.

ВАЖНО!

В связи с окончанием приема документов на программы среднего профессионального образования работа с абитуриентами будет осуществляться в субботу и воскресенье (13 и 14 августа) с 9.00 до 15.00 по адресу: Калининград, ул. Зоологическая, 2.