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Общество10 августа 2022 5:48

Под Гвардейском пропала 84-летняя женщина, ей требуется медпомощь

Близкие ищут ее уже пятый день
Вера Гринвич
Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего человека.

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего человека.

Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Запад» снова бьют тревогу.

5 августа в поселке Знаменске Гвардейского района из дома ушла 84-летняя Аида Васильевна Фирова (Алексеенкова), до сих пор о ней ничего не известно.

Ее приметы: рост 170 см, среднего телосложения, седые волосы. Еще из того, что может обратить на себя внимание: она одета в вязаную кофту малинового цвета, черные сапоги.

Волонтеры сообщают: женщина страдает потерей памяти, дезориентирована, ей требуется медицинская помощь.

Если вам что-либо известно о местонахождении Аиды Фировой (Алексеенковой), сообщите по телефонам горячей линии:

8 (4012) 508-038;

8 (4012) 520-444.