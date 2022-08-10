Под Гвардейском пропала 84-летняя женщина, ей требуется медпомощь

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего человека.
Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Запад» снова бьют тревогу.
5 августа в поселке Знаменске Гвардейского района из дома ушла 84-летняя Аида Васильевна Фирова (Алексеенкова), до сих пор о ней ничего не известно.
Ее приметы: рост 170 см, среднего телосложения, седые волосы. Еще из того, что может обратить на себя внимание: она одета в вязаную кофту малинового цвета, черные сапоги.
Волонтеры сообщают: женщина страдает потерей памяти, дезориентирована, ей требуется медицинская помощь.
Если вам что-либо известно о местонахождении Аиды Фировой (Алексеенковой), сообщите по телефонам горячей линии:
8 (4012) 508-038;
8 (4012) 520-444.