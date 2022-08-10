В Калининграде стали реже попадаться фальшивые деньги

Чаще всего подделывают 5-тысячные банкноты. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В первом полугодии 2022 года в Калининградской области было обнаружено 37 поддельных банкнот Банка России, что на 31% меньше, чем за тот же период 2021 года. Об этом сообщает отделение Банка России по Калининградской области.

- Большая часть фальшивок, как и раньше, пришлась на банкноты номиналом 5000 рублей – 28 штук, их обнаружено на треть меньше, чем в первом полугодии 2021 года. Кроме того, банками выявлены восемь фальшивых 1000-рублевых банкнот и одна подделка номиналом 2000 рублей, - рассказали в отделении.

Кроме этого, за полгода обнаружено четыре купюры номиналом 100 долларов США и по одной банкноте номиналом 50 долларов США, 50 и 20 евро.

- Качество изготовления банкнот и уровень защиты от подделок столь высоки, что их трудно подделать кустарным способом, однако калининградцам стоит быть бдительными и проверять банкноты, чтобы не обнаружить в своем кошельке фальшивку, – отметила заместитель управляющего отделением по Калининградской области Северо-Западного ГУ Банка России Зинаида Тимофеева.

Специалисты напоминают, главные защитные признаки купюр – это наличие защитной нити, водяного знака и скрытых радужных полос.

- Если остались сомнения в подлинности, надо передать банкноту на бесплатную экспертизу в любой банк. В том случае, если деньги окажутся подлинными, их вернут, а если поддельными – купюры передадут в органы внутренних дел, - уточнила Зинаида Тимофеева.