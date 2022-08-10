Калининградцев приглашают на День летнего читального зала

На интерактивный праздник приглашают и взрослых, и детей. Фото: Калининградская областная научная библиотека

Калининградская областная научная библиотека приглашает горожан и гостей региона на День летнего читального зала.

- В четверг, 11 августа, приглашаем на интерактивный день в летнем читальном зале! С 12:00 до 17:00 в зеленом тенистом сквере напротив Калининградской областной научной библиотеки будем проводить викторины (серьезные и не очень), дарить конфеты, петь песни с калининградскими музыкантами, играть в настольные игры, рисовать и читать стихи. Еще познакомимся с изданиями-новинками из наших фондов, - говорится в анонсе.

Участвовать с детьми – можно и нужно!

Вход - свободный.