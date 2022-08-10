В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 10 августа отключено электричество

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в среду, 10 августа, в течение дня отключено электричество более чем на 20 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на:

ул. Князева, 1-11, 2-8,

ул. Ладожская, 1б, 2, 2а, 10,

ул. Лесная, 67-69, 79-89, 16-22, 26-28,

ул. Молодёжная, 7 (школа № 44), 11-31, 22, 24, 71-77,

ул. Музыкальная, 1-5, 9-15, 2-4,

ул. Островского, 1, 4,

ул. Парковая аллея, 3-25, 6-46.

До 16 часов электричество отключено на:

пер. Менделеева, 13, 41, 43, 91а,

пер. Столярный, 2,

ул. Бассейная, 55,

ул. Виноградная, 34,

ул. Вишнёвая,

ул. Лейт. Катина, 33, 37-39, 16, 41, 30-34 42, 64,

ул. Менделеева, 63, 91, 95-99, 105а, 86,

ул. Серж. Мишина, 76, 85, 99, 121-123,

ул. С. Разина, 30,

ул. Столярная, 1-19, 21, 25-33, 37, 2-12,

ул. Фиалковая, 23.