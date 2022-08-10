В «Храброво» задержали 450 керамических заготовок для плат и почти 2 кг янтаря

. Фото: Таможня Калининградской области

В июле сотрудники таможенного поста в аэропорту «Храброво» составили 85 решений о неотнесении товаров к товарам для личного пользования. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

В течение месяца под видом товаров для личного пользования пассажиры пытались провезти 450 керамических заготовок для плат, три партии автозапчастей общим весом 175 килограммов, 1,8 килограмма янтаря-сырца, 15 блоков сигарет, пять товарных партий новой одежды и обуви люксовых марок – 140 килограммов в общей сложности, а также различные виды оборудования.