Актер Алексей Шевченков развеял слухи о своем избиении в Черняховске

Актер сообщил, что его жизнь бьет ключом. Фото: vk.com

Уроженец Черняховска актер Алексей Шевченков записал видеообращение к поклонникам. В нем он рассказал, что никакого ЧП с его участием в Черняховске не было. Ранее в Сети появилась информация о том, что артист якобы пострадал от водителя маршрутки.

- Спешу развеять миф о том, что я где-то в больнице, что со мной что-то случилось на родине. Это неправда. Это все фейк. Может, это ошибка какая-то. Я правда не знаю, кому и зачем все это было нужно.

Актер поблагодарил подписчиков за беспокойство.

- Со мной все в порядке. Я в Москве, работаю, жизнь бьет ключом, - заключил Алексей Шевченков.