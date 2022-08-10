Калининградец помог пожилой соседке настроить телефон и украл со счета 50 тысяч

В Калининграде помощь соседа обернулась пропажей крупной суммы денег. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

60-летняя женщина обратилась за помощью к соседу по СНТ, чтобы тот помог внести изменения в настройки телефона. 26-летний мужчина, ранее охотно помогавший как с приложениями, так и в бытовых делах, в этот раз воспользовался открытым приложением «Мобильный банк» и перевел деньги на счет своей знакомой.

О краже горожанка узнала только спустя пару недель, проверяя баланс в мобильном банке.

Подозреваемый задержан. Он признался в краже и пообещал в ближайшее время полностью компенсировать женщине причиненный материальный ущерб. На него завели уголовное дело по статье «Кража».