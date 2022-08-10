Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области было выявлено 144 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 16 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 77 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Багратионовский городской округ - 2,

Балтийский городской округ – 9,

Пионерский городской округ – 4,

Гвардейский городской округ - 1,

Гурьевский городской округ - 18,

Правдинский городской округ – 2,

Гусевский городской округ – 2,

Светловский городской округ – 2,

Зеленоградский городской округ – 9,

Светлогорский городской округ – 3,

Краснознаменский городской округ – 2,

Советский городской округ - 2,

Мамоновский городской округ – 5,

Черняховский городской округ – 1.