Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За сутки в Калининградской области было выявлено 144 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 16 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 77 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 1,
Багратионовский городской округ - 2,
Балтийский городской округ – 9,
Пионерский городской округ – 4,
Гвардейский городской округ - 1,
Гурьевский городской округ - 18,
Правдинский городской округ – 2,
Гусевский городской округ – 2,
Светловский городской округ – 2,
Зеленоградский городской округ – 9,
Светлогорский городской округ – 3,
Краснознаменский городской округ – 2,
Советский городской округ - 2,
Мамоновский городской округ – 5,
Черняховский городской округ – 1.