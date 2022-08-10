В Калининграде пройдет благотворительная лекция, посвященная военным в Восточной Пруссии

Денис Дунаевский - автор нескольких исторических альбомов. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде продолжает работу лекторий волонтерской организации «Хранители руин». Очередная благотворительная лекция будет посвящена жизни и традициям военных в Восточной Пруссии.

Мероприятие пройдет в библиотеке имени Чехова в четверг, 11 августа, с 18.30 до 20.00.

Лекцию прочтет Денис Дунаевский, калининградский историк, научный сотрудник музея «Фридландские ворота», автор двух альбомов: «Гарнизон Кёнигсберга в Пруссии 1255-1945» и «Гарнизонные города Восточной Пруссии».

Как рассказал Денис, лекция будет насыщена эксклюзивной информацией по военной истории Пруссии.

Все собранные на лекции средства будут направлены на развитие волонтерского движения «Хранители руин», просветительских проектов, а также регулярный уход за руинированными историческими объектами в Калининградской области.

Вход на лекцию – за свободный донат. Регистрация на встречу здесь.