В Зеленоградске хотят провести мини-фестиваль фейерверков

. Фото: Александр Подгорчук

В Зеленоградске в этом году не планируют проводить мировой чемпионат фейерверков. Вместо него, возможно, состоится соревнование пиротехников из городов России. Об этом «Комсомолке» рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- Фестиваля в привычном формате международного соревнования не будет. Сейчас очень сложно и дорого привезти команды. Я знаю, что организаторы вели переговоры и с Узбекистаном, и с Азербайджаном, и с Грузией. Сейчас это дорогая история, - прокомментировал министр.

По словам Андрея Ермака, есть вариант, что в Зеленоградск приедут пиротехники из городов России.

- Возможно, на День города Зеленоградска проведут что-то похожее, но с участием российских команд – мини-фестиваль. Сейчас ведутся переговоры, - заключил министр.