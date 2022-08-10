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Общество10 августа 2022 10:21

На пляже в Янтарном полицейский разыскал пропавшего ребенка

12-летний мальчик отошел от родных с другими ребятами и потерял родителей из вида
Виктор Сергеев

В Янтарном сотрудник полиции оперативно разыскал потерявшегося на пляже ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

К инспектору группы охраны общественного порядка, патрулировавшему водную гладь на катере неподалеку от берега, обратился житель Калининграда, который сообщил, что потерял из вида 12-летнего внука и не может его найти.

Майор, взяв на катер отца несовершеннолетнего и его дедушку, решил осмотреть береговую линию с воды. Мама мальчика осталась ждать сына на том же месте, где они отдыхали.

Уже через несколько минут пассажиры катера увидели, что потерявшийся ребенок находится на пляже. Оказалось, что он отошел от родных с другими ребятами и потерял родителей из вида.