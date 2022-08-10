На набережной у Музея Мирового океана проведут фестиваль «Водная ассамблея»

. Фото: Музей мирового океана

Морской фестиваль «Водная ассамблея» в Калининграде в этом году пройдет 27 августа на Набережной исторического флота у Музея Мирового океана. Торжества будут посвящены 350-летнему юбилею основателя российского флота Петра Великого.

Как рассказали в пресс-службе музея, фестиваль пройдет в акватории реки Преголи от Военно-морского центра музея до СРТ-129.

В программе гребная регата «Миля Витязя», в которой померяются силами экипажи Калининграда, Санкт-Петербурга и Архангельска.

С 10.00 на территории и в экспозициях стартуют интерактивные площадки, ярмарки, выставки и экскурсии. Проект «Живой музей», квесты, выступления артистов, исторические танцы, маскарады, розыгрыши и истории.

Торжественное открытие фестиваля в 12.00. Затем на водной глади начнут полеты флайбордисты, парадным строем пройдут исторические суда малой флотилии музея, катера, а байдарки исполнят вальс на воде.