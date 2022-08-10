Отметила 109 лет: В мэрии рассказали про старейших жительниц Калининграда

Мария Петровна Королева свой 107-й день рождения отмечает сегодня, 10 августа. Фото: мэрия Калининграда

В мэрии назвали четырех старейших жительниц Калининграда. Это Нина Н*. (107 лет), Сотенгис М. (108 лет), Евдокия В. (109 лет) и Мария Королева (107 лет).

Как сообщает пресс-служба администрации города, Мария Петровна Королева свой 107-й день рождения отмечает сегодня, в среду, 10 августа.

Она родилась в селе Васильки Нижегородской губернии 10 августа 1915 года. Позже переехала в Петроград, окончила 7 классов общеобразовательной школы, затем училась в медицинском техникуме.

Мария Петровна в Ленинграде.

Жительница блокадного Ленинграда. Всю Великую Отечественную войну Мария Петровна проработала на главпочтамте в Ленинграде.

Уже после войны Мария переехала в Калининград, где также продолжила работать с почтовой корреспонденцией.

* В администрации Калининграда приводят сокращенные имена, так как разрешения на публикацию персональных данных долгожителей не были получены.