В Калининграде сотрудники ФСБ разгромили нарколабораторию

В Калининграде сотрудники ФСБ задержали преступную группу, которая занималась изготовлением и сбытом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что трое жителей региона организовали на территории гаражного общества нарколабораторию.

В ходе обыска там были обнаружены и изъяты мефедрон, амфетамин и марихуана в крупном размере, а также более одного килограмма прекурсоров для изготовления синтетических наркотиков.

Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.