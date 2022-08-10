Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 августа 2022 13:35

В Калининграде сотрудники ФСБ разгромили нарколабораторию

Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы
Виктор Сергеев

В Калининграде сотрудники ФСБ задержали преступную группу, которая занималась изготовлением и сбытом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что трое жителей региона организовали на территории гаражного общества нарколабораторию.

В ходе обыска там были обнаружены и изъяты мефедрон, амфетамин и марихуана в крупном размере, а также более одного килограмма прекурсоров для изготовления синтетических наркотиков.

Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.