В Калининградской области нашли печать Владимира Мономаха

. Фото: Институт археологии РАН

Печать великого князя Киевского Владимира Мономаха при раскопках средневекового прусского селища Привольное-1 в Калининградской области нашли сотрудники Института археологии РАН.

«За весь период археологического исследования ареала расселения древних пруссов это первая находка такого рода, подтверждающая былое значение и перспективность дальнейшего масштабного и всестороннего изучения селища Привольное-1 и его окрестностей», - сообщает пресс-служба Института археологии.

Отметим, в 2022 году отряд археологов продолжил исследование открытого в 2016 году на территории Калининградской области неукрепленного поселения, памятника археологии XI – первой половины XIII вв.

Яркой особенностью этого поселения «позднеязыческого» времени – периода между эпохой викингов и началом крестоносной экспансии в Пруссию Тевтонского ордена – явилось обнаружение многочисленных свидетельств тесных торговых и культурных контактов его жителей с Древней Русью.

Единичные находки некоторых категорий указанной группы предметов были известны, однако до настоящего момента не встречались в Калининградской области в контексте поселения в такой концентрации.