Фестиваль уличного кино в Калининграде стартует 13 августа

Вход на мероприятия свободный. Фото: Предоставлено организаторами

Первый в этом году показ фильмов Фестиваля уличного кино (12+) состоится на стадионе «Калининград» в субботу, 13 августа. Начало сеанса в 20.00. На стадионе покажут внеконкурсный альманах «Про родителей и детей» (12+).

Как рассказали организаторы, следующие показы пройдут с 26 по 28 августа на Центральной площади у Дома Советов. Зрители увидят внеконкурсные альманахи и фильмы конкурсной программы. Вход на мероприятия свободный. Для комфортного размещения организаторы рекомендуют взять с собой пледы.

В конкурсе фестиваля в этом году 9 работ молодых авторов.

Победителя фестиваля выберут зрители: по окончании показа в каждом городе они проголосуют за понравившиеся фильмы светом фонариков, а специальное устройство - люксметр - замерит уровень света. В конце сезона уровень света во всех городах будет подсчитан, а победитель получит приз - 1,5 миллиона рублей.