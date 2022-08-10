Жительница Советска ограбила инвалида

В Советске вынесен приговор 55-летней женщине, которая признана виновной в совершении кражи и грабежа.

Суд установил, что в декабре 2021 подсудимая выпивала в гостях у своей знакомой. После того как хозяйка квартиры уснула, гостья похитила у нее мобильный телефон за 9,5 тыс. рублей.

А в январе 2022 года женщина ограбила своего знакомого, являющегося инвалидом 2-й группы. Она забрала у него 2,5 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд назначил даме наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с 5%-ным удержанием из зарплаты в доход государства.