26-летняя калининградка «минировала» детские сады, ее задержали

В Калининградской области полиция и ФСБ задержали 26-летнюю женщину, которая подозревается в лжеминировании.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, злоумышленница отправляла электронные письма в адрес детсадов региона и сообщала о якобы существующей угрозе безопасности.

«На каждый такой сигнал выезжали экстренные службы региона, проводилась эвакуация граждан и тщательное обследование зданий. По всем случаям информация оказывалась ложной. Выяснилось, что нарушительница спокойствия сама работает в бюджетной организации и на противоправный поступок ее толкнула личная неприязнь к руководителю одного из детских садов», - отметили в полиции.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.