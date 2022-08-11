В Калининградский зоопарк впервые привезут редких кустарниковых собак

. Фото: Московский зоопарк

В Калининградский зоопарк этой осенью хотят привезти кустарниковых собак. Таких зверей в учреждении никогда не содержали.

«Вид очень древний, один из самых древних на Земле. Обитатель лесов Центральной и Южной Америки. До недавнего времени вообще считался вымершим и был известен только по окаменелым останкам, найденным в Бразилии», - рассказала в телеграм-канале директор зоопарка Светлана Соколова.

Редких зверей поселят в вольер, где жили полярные волки.

Самца волка Акелу, который остался в одиночестве после смерти волчицы, планируют переселить в старый вольер для тигров. Специалисты говорят, что тигров там уже содержать нельзя, а для волка-одиночки вольер годится.