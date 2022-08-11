Калининградцам расскажут про усы Петра I

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Бесплатная лекция на необычную тему пройдет в историко-художественном музее 18 августа. Слушателям расскажут про… усы Петра Великого и их роль в истории.

«Какие усы были у Петра Великого? Ведь представить его без них невозможно. Всегда ли усы Петра были одинаковыми? Как влияли на их эволюцию изменчивая мода, здоровье или настроение государя? Похожи ли его прижизненные усы на усы на знаменитых исторических картинах Н. Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе» и В. И. Сурикова «Утро стрелецкой казни?» - на эти и другие вопросы ответит лектор Людмила Маркина, доктор искусствоведения, заведующая отделом живописи XVIII-XIX веков Третьяковской галереи.

Начало лекции в 16.00. Вход свободный.