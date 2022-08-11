В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 11 августа отключено электричество

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в четверг, 11 августа, в течение дня отключено электричество в домах на 15 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на:

ул. Князева, 1-11, 2-8,

ул. Ладожская, 1б, 2, 2а, 10,

ул. Лесная, 67-69, 79-89, 16-22, 26-28,

ул. Молодёжная, 7 (школа № 44), 11-31, 22, 24, 71-77,

ул. Музыкальная, 1-5, 9-15, 2-4,

ул. Островского, 1, 4,

ул. Парковая аллея, 3-25, 6-46,

ул. Марш. Баграмяна, 2, 6-12,

ул. Красноярская, 2-4,

пр-кт Московский, 50,

наб. Петра Великого, 1.

До 16 часов электричество отключено по следующим адресам:

ул. Мира 1(СОШ № 11), 7, 7б, 9б,

ул. Беланова 4, 6, 8, 10,

пер. Беланова 15-19,

ул. Жиленкова 8а,14,16,18.