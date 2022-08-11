В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 11 августа отключено электричество

.
Фото: Виктор Сергеев
В Калининграде в четверг, 11 августа, в течение дня отключено электричество в домах на 15 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 18 часов света не будет на:
ул. Князева, 1-11, 2-8,
ул. Ладожская, 1б, 2, 2а, 10,
ул. Лесная, 67-69, 79-89, 16-22, 26-28,
ул. Молодёжная, 7 (школа № 44), 11-31, 22, 24, 71-77,
ул. Музыкальная, 1-5, 9-15, 2-4,
ул. Островского, 1, 4,
ул. Парковая аллея, 3-25, 6-46,
ул. Марш. Баграмяна, 2, 6-12,
ул. Красноярская, 2-4,
пр-кт Московский, 50,
наб. Петра Великого, 1.
До 16 часов электричество отключено по следующим адресам:
ул. Мира 1(СОШ № 11), 7, 7б, 9б,
ул. Беланова 4, 6, 8, 10,
пер. Беланова 15-19,
ул. Жиленкова 8а,14,16,18.