Из-за угрозы АЧС на Куршской косе призвали бережно относиться к кабанам

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Из-за угрозы АЧС на Куршской косе взволнованы здоровьем кабанов, которые обитают в нацпарке. Посетителей Куршской косы и местных жителей призывают выбрасывать пищевые отходы животного происхождения только в контейнеры, предварительно плотно их упаковав, не оставлять мясные отходы в местах, доступных для диких животных (в том числе для подкормки кошек и собак).

«На территории национального парка обитают дикие кабаны, чтобы сохранить им жизнь, будьте аккуратны и ответственны!» - говорят в пресс-службе нацпарка.

Отметим, по данным управления Россельхознадзора по Калининградской области в настоящий момент в регионе сложилась неблагоприятная эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней (АЧС).

Только за первую декаду августа 2022 года более 10 раз выявлено ДНК вируса АЧС у павших домашних свиней и диких кабанов.

АЧС – это высокозаразная инфекционная болезнь, вирус которой очень устойчив во внешней среде и способен сохраняться до 100 и более дней в почве, навозе или охлажденном мясе, 300 дней – в ветчине и солонине. В замороженном мясе вирус остается жизнеспособным 15 лет.