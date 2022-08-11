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Спорт11 августа 2022 9:08

В Калининграде впервые пройдет Кубок России по дзюдо

Турнир запланирован на декабрь
Виктор Сергеев

В Калининграде в декабре впервые пройдет Кубок России по дзюдо. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Турнир запланирован с 7 и 12 декабря на базе Дворца спорта «Янтарный». Ожидается участие около 400 представителей более чем 50 регионов РФ, в том числе прогнозируется выступление призеров и участников Олимпийских игр, чемпионатов Европы и мира. Их количество и состав будут зависеть от расписания международного календаря на эти даты, потому что российские дзюдоисты допущены до соревнований Международной федерации дзюдо в нейтральном статусе.

Благодаря партнерам Федерации дзюдо России победители и призеры калининградского турнира смогут разыграть около трех миллионов рублей.