В Балтийске на берег вынесло тело утонувшего мужчины

В среду, 10 августа, на берегу Балтийского моря в районе Балтийска отдыхающие обнаружили тело мужчины с признаками утопления в воде. По данному факту организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета

Личность погибшего установлена. Им оказался 27-летний житель Калининграда, которого унесло в море в субботу, 6 августа, в Балтийске.

По предварительным данным, мужчина с другом купался в шторм, не смог самостоятельно выбраться на берег и погиб. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.