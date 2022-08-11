Калининградец получил срок за оправдание терроризма и распространение порнографии

. Фото: Александр Подгорчук

Житель Гурьевского района признан виновным в публичном оправдании терроризма и распространении порнографии. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

В 2020 году 26-летний мужчина отбывал наказание в одной из колоний. Что, впрочем, не помешало ему опубликовать в одной из соцсетей три порноролика и видеозапись, оправдывающую деятельность основателя и лидера одной из международных террористических организаций.

Еще одну видеозапись аналогичного содержания, оправдывающую терроризм, мужчина разместил на своей персональной странице уже после освобождения из мест лишения свободы осенью 2021 года.

2-й Западный окружной военный суд приговорил его к 8 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.