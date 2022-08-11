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Общество11 августа 2022 10:19

Калининградца задержали за кражу 48 мешков цемента

23-летний горожанин оказался серийным вором
Виктор Сергеев

В Калининграде полицейские задержали местного жителя за серию краж. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, в апреле 23-летний мужчина похитил с придомовой территории на улице Самаркандской 48 мешков цемента.

Также в ходе расследования была установлена причастность фигуранта к четырём кражам велосипедов и ряду взломов строительных бытовок и строящихся домов, откуда злоумышленник похищал дорогостоящие строительные инструменты. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража».