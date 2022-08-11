Алиханов обещал выделить инфекционной больнице Черняховска деньги на капремонт палат и установку ограждения

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Черняховская инфекционная больница получит в 2023 году средства на капитальный ремонт палат и разработку проектно-сметной документации для последующей установки ограждения территории учреждения. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в ходе рабочей поездки в муниципалитет.

Сейчас в больнице в самом разгаре капитальный ремонт кровли всех четырех зданий лечебного учреждения и коридоров первого и второго этажей во втором корпусе. На эти цели из регионального бюджета было выделено более 28 миллионов рублей.

Кроме того, в этом году больница купила 65 функциональных кроватей.