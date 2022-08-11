Пьяный калининградец украл пикап, съехал в кювет и уснул в салоне

В Черняховском районе полицейские задержали угонщика. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Пикап ISUZU пропал с территории аграрного предприятия, расположенного в одном из посёлков Багратионовского района. Для розыска и задержания преступника в районе был объявлен план «Перехват», однако обнаружили автомобиль уже в Черняховском районе.

Автомобиль в кювете заметили около поселка Володаровка. Прибывшие на место сотрудники ДПС обнаружили в салоне спящего пьяного угонщика. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель.

На него завели уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.