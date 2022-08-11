Коронавирус за сутки выявили в 17 городах Калининградской области

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Фото: "КП" Архив
За сутки в Калининградской области было выявлено 168 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 17 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 101 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ – 4,
Озерский городской округ – 4,
Балтийский городской округ – 7,
Пионерский городской округ – 4,
Полесский городской округ – 4,
Гурьевский городской округ - 6,
Правдинский городской округ – 1,
Гусевский городской округ – 5,
Светловский городской округ – 5,
Зеленоградский городской округ – 8,
Светлогорский городской округ – 2,
Ладушкинский городской округ – 1,
Советский городской округ - 6,
Мамоновский городской округ – 1,
Черняховский городской округ – 1,
Янтарный городской округ – 3.