Коронавирус за сутки выявили в 17 городах Калининградской области

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За сутки в Калининградской области было выявлено 168 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 17 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 101 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ – 4,

Озерский городской округ – 4,

Балтийский городской округ – 7,

Пионерский городской округ – 4,

Полесский городской округ – 4,

Гурьевский городской округ - 6,

Правдинский городской округ – 1,

Гусевский городской округ – 5,

Светловский городской округ – 5,

Зеленоградский городской округ – 8,

Светлогорский городской округ – 2,

Ладушкинский городской округ – 1,

Советский городской округ - 6,

Мамоновский городской округ – 1,

Черняховский городской округ – 1,

Янтарный городской округ – 3.