В Калининград на фестиваль «Короче» приедут Юлия Пересильд и Жора Крыжовников

Художник по костюмам Надежда Васильева и актриса Юлия Пересильд на «Короче» в Калининграде. 2019 год. Фото: Александр КАТЕРУША

В состав жюри X юбилейного фестиваля короткометражного кино «Короче» вошли Юлия Пересильд, Александр Робак, Евгений Гришковец, Жора Крыжовников, Владимир Мункуев, Сергей Астахов и Ситора Алиева. Об этом сообщают организаторы кинофорума.

Актриса Юлия Пересильд снялась в более чем 70 фильмах, среди которых «Край», «Битва за Севастополь», «Зулейха открывает глаза», «Угрюм-река», «Петровы в гриппе» и другие. В октябре прошлого года она отправилась на МКС для работы над первым в истории кинематографа фильмом «Вызов», съемки которого проходили в космосе.

Александр Робак известен по фильмам и сериалам «Вокзал», «Живой», «Горько-2», «Домашний арест», «Шторм», «Мертвые души», «Рашн Юг», «Эпидемия» и др.

Евгений Гришковец – писатель, драматург, музыкант и актер. Сыграл в «Прогулке», «В круге первом», «Сатисфакции», «Обычной женщине», «Частице вселенной», «Молоке».

Жора Крыжовников – сценарист, режиссер, продюсер. В избранной фильмографии режиссера фильмы и сериалы «Горько!», «Самый лучший день!», «Звоните ДиКаприо!», «Лед-2» и др.

Якутский режиссер, сценарист и продюсер Владимир Мункуев работал над фильмами «Чувак», «Счастье». Его картина «Нуучча» получила Гран-при программы East of the West 55-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах, также была удостоена приза за лучшую режиссуру 32-го «Кинотавра».

Кинооператор Сергей Астахов работал над лентами «Счастливые дни», «Брат», «Про уродов и людей», «Война», «Бедный, бедный Павел», «Мне не больно», «Анна Каренина», «Салют-7», «Сердце Пармы».

Киновед, продюсер и киноэксперт Ситора Алиева много лет являлась программным директором ОРКФ «Кинотавр», а также входила в состав жюри российских и международных кинофестивалей, среди которых Венецианский кинофестиваль, Берлинский кинофестиваль и другие.

В рамках юбилейного года на фестивале будет работать еще одно жюри, собранное из победителей «Короче» прошлых лет. В него вошли Виктория Рунцова (лучший фильм, 2018 год, «Твою мать!»), Алексей Нужный (лучший сценарий, 2015 год, «Петух»), Никита Тамаров (лучший фильм, 2015 год, Portfolio), Кирилл Фролов (главная роль в фильме-победителе 2021 года «Как разжечь потухший огонь» Сергея Филатова), Алена Бабенко (актриса в фильме-победителе 2019 года «Подводник» Александра Назарова). Также к жюри присоединился генеральный продюсер Фестиваля уличного кино Александр Щеряков.

Фестиваль «Короче» пройдет в десятый раз с 19 по 21 августа в Калининграде.