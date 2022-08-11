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Общество11 августа 2022 12:07

Протяженность пляжей в Зеленоградском районе увеличат на 500 метров

Виктор Сергеев
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Фото: Виктор Сергеев

В 2023 году в Зеленоградском районе планируется увеличить протяженность муниципальных пляжей еще на полкилометра. Об этом сообщается на странице местной администрации во ВКонтакте.

«Увеличить протяженность - значит расчистить дно и берег, оборудовать спасательные вышки, обучить дополнительных спасателей и включить их в единую систему связи и оповещения о ЧС», - отметили в администрации округа.

Так, оборудование 350 метров береговой линии в поселке Малиновка и увеличение на 150 метров пляжа в поселке Лесном потребует дополнительно 5,8 млн рублей на пляжное оборудование.