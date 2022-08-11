В Калининграде сотрудник магазина спортивного питания приторговывал допингом

Продавец магазина спортивного питания из Калининграда стал фигурантом уголовного дела за торговлю препаратом с сильнодействующим веществом. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Речь идёт о препарате DMAA, который используется спортсменами как допинг. С мая этого года препарат запрещен для реализации на территории страны.

По данным полиции, мужчина знал о запрете, но всё равно продолжал заниматься сбытом. Во время обыска в магазине, где велась продажа сильнодействующего вещества, оперативники обнаружили 680 упаковок с нелегальным препаратом, общая масса которого составила 69 кг. По версии полиции, оптовая партия DMAA была закуплена подозреваемым до 23 мая 2022 года.

В отношении 48-летнего мужчины возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.