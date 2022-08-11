Назван фильм открытия фестиваля «Короче» в Калининграде

Фильмом открытия кинофестиваля «Короче» в этом году станет короткометражная картина Адильхана Ержанова «Возвращение Зои». Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Это история о странном и одновременно удивительном путешествии неблагополучной матери с дочерью, которые отправляются контрабандными тропами в Казахстан к биологическому отцу девочки. Картина, в который сыграли Владимир Яглыч, Светлана Степанковская и Данияр Алшинов, была отмечена на международном Каннском кинофестивале. Продюсером фильма выступила Наталья Гнеушева.

Российский фестиваль короткометражного кино «Короче» проводится с 2013 года. В этом году смотр пройдет в десятый раз с 19 по 21 августа.