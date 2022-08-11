В Балтийское море выпустили тюленя, который прошел реабилитацию в Калининградском зоопарке

Весной тюлень весил всего 11 кг. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

Сотрудники Калининградского зоопарка совместно со специалистами нацпарка «Куршская коса» выпустили в Балтийское море первого из четырех спасенных в этом году серых тюленей. Выпуск состоялся в четверг, 11 августа, сообщает пресс-служба зоопарка.

«Выпущенного сегодня самца нашли на пляже Светлогорска 2 апреля. На тот момент ему было около месяца. Молодой, уже перелинявший тюлень весил всего 11 кг, а норма для самцов этого возраста 35-40 кг. Крайнее истощение (около 70%) усугублялось обезвоживанием», - рассказали в зоопарке.

В Калининградском зоопарке малыша откормили, он набрал необходимый для самостоятельной жизни в природе вес. С остальными спасенными тюленями он жил в помещении с бассейном для реабилитации.

Выпущенный сегодня самец весит 40 кг. Отметим, разрешение на возвращение животного в естественную среду обитания выдал Росприроднадзор.

Всего в этом году сотрудники Калининградского зоопарка спасли 4 молодых серых тюленей. Еще один самец почти набрал необходимый вес, а вот две самки пока маловаты. Их продолжают откармливать.