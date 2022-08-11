Многодетную семью калининградца, погибшего в аварии на ул. Киевской, опекают социальные службы и горожане

Подарок вручил замминистра социальной политики Калининградской области Фещак Алексей. Фото: Правительство Калининградской области

Сотрудники регионального министерства социальной политики провели встречу с многодетной семьей Устименко. Об этом сообщается в соцсетях ведомства.

Анастасия Устименко воспитывает пятерых детей: двух дочерей и трех сыновей. 28 июня в семье произошла трагедия – ехавший на велосипеде муж Анастасии погиб под колесами грузовика. Сотрудники министерства предложили многодетной матери помощь в оформлении мер соцподдержки, взяв все вопросы под личный контроль.

Анастасия рассказала, что Владимир был настоящей опорой в семье и помогал с воспитанием детей. Сейчас в судьбе женщины активно принимают участие неравнодушные люди, всесторонне оказывая поддержку.

Так, коллектив муниципального предприятия «Калининградтеплосеть» подарил ноутбук, необходимый для учебы двум старшим дочерям. Например, 15-летняя Арина окончила 9-й класс, успешно сдала экзамены. Сейчас девушка планирует учиться на дизайнера. И этот подарок весьма кстати.

Напомним, 28 июня 2022 года авария произошла на улице Киевской в Калининграде. Как рассказали в региональной ГИБДД, трагедия случилась утром около дома № 81. Мужчину сбил ехавший в попутном направлении грузовик MAN, за рулем которого находился 42-летний водитель. Велосипедист скончался на месте до приезда скорой.