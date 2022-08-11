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Общество11 августа 2022 16:08

Многодетную семью калининградца, погибшего в аварии на ул. Киевской, опекают социальные службы и горожане

Глава семьи погиб под колесами грузовика 28 июня этого года
Юлия ВАРЫХАНОВА
Подарок вручил замминистра социальной политики Калининградской области Фещак Алексей.

Подарок вручил замминистра социальной политики Калининградской области Фещак Алексей.

Фото: Правительство Калининградской области

Сотрудники регионального министерства социальной политики провели встречу с многодетной семьей Устименко. Об этом сообщается в соцсетях ведомства.

Анастасия Устименко воспитывает пятерых детей: двух дочерей и трех сыновей. 28 июня в семье произошла трагедия – ехавший на велосипеде муж Анастасии погиб под колесами грузовика. Сотрудники министерства предложили многодетной матери помощь в оформлении мер соцподдержки, взяв все вопросы под личный контроль.

Анастасия рассказала, что Владимир был настоящей опорой в семье и помогал с воспитанием детей. Сейчас в судьбе женщины активно принимают участие неравнодушные люди, всесторонне оказывая поддержку.

Так, коллектив муниципального предприятия «Калининградтеплосеть» подарил ноутбук, необходимый для учебы двум старшим дочерям. Например, 15-летняя Арина окончила 9-й класс, успешно сдала экзамены. Сейчас девушка планирует учиться на дизайнера. И этот подарок весьма кстати.

Напомним, 28 июня 2022 года авария произошла на улице Киевской в Калининграде. Как рассказали в региональной ГИБДД, трагедия случилась утром около дома № 81. Мужчину сбил ехавший в попутном направлении грузовик MAN, за рулем которого находился 42-летний водитель. Велосипедист скончался на месте до приезда скорой.