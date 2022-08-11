В Калининграде осенью посадят 271 дерево и 1500 кустарников

Осенью город озеленится. Фото: администрация Калининграда

Администрация Калининграда на своей странице во ВКонтакте опубликовала список адресов, где этой осенью высадят деревья и кустарники. На улицах города появятся клены, липы, буки, каштаны и многие другие растения.

Помимо этого, в администрации объяснили, почему высаженные деревья в городе могут выглядеть болезненно:

«В последние дни подписчики регулярно обращают наше внимание на состояние некоторых деревьев, высаженных в рамках весенней кампании, мол, их не поливают. Это не так, за ними регулярно ухаживают. Но нужно понимать, что любая пересадка для живого организма это всегда «стресс», поэтому может возникать своего рода «защитная реакция». Да и путешествие перед этим через границы из питомников, расположенных за пределами области, тоже может затянуться (а в региональных, к сожалению, не всегда есть нужный ассортимент с требуемыми характеристиками)», - прокомментировали в ведомстве.

Прижилось дерево или нет, определят весной. Если нет, то подрядчик заменяет саженец за свой счет по гарантии, если да, то его принимают в казну и с того самого момента за полив, прополку и подкормку ответственны уже муниципальные организации.