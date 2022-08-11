В детской областной больнице Калининградской области умер годовалый ребенок

Прокуратура Центрального района Калининграда проводит проверку в связи с гибелью маленького ребенка в больнице. Об это сообщается в Telegram-канале ведомства.

«По имеющейся информации, 7 августа 2022 года в ГБУЗ «Детская областная больница Калининградской области» с высокой температурой поступил годовалый мальчик. Впоследствии в больнице ребенок скончался», - сообщает прокуратора.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка качеству, полноте и своевременности оказания медицинской помощи малолетнему.

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом, поставлены на контроль прокуратурой района.