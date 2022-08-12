Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 августа 2022 6:20

В Гвардейском районе 23-летняя водитель «Мазды» скончалась после лобового столкновения с «Тойотой»

Полиция проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом
Юлия ВАРЫХАНОВА

Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 11 августа, в 18 часов 20 минут на автодороге Гвардейск – Борское. Об этом сообщает УМВД России по Калининградской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Мазда» пошла на обгон, не справилась с управлением и, зацепив обочину проезжей части, совершила лобовое столкновение с автомобилем «Тойота», который двигался по встречке.

Водитель «Мазды» 1999 г. р. скончалась на месте от полученных травм. За рулем «Тойоты» находился мужчина 1986 г. р., в салоне также были женщина 1992 г. р. и ребенок 2012 г. р. Все они доставлены в больницу.

На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.