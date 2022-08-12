В Гвардейском районе 23-летняя водитель «Мазды» скончалась после лобового столкновения с «Тойотой»

Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 11 августа, в 18 часов 20 минут на автодороге Гвардейск – Борское. Об этом сообщает УМВД России по Калининградской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Мазда» пошла на обгон, не справилась с управлением и, зацепив обочину проезжей части, совершила лобовое столкновение с автомобилем «Тойота», который двигался по встречке.

Водитель «Мазды» 1999 г. р. скончалась на месте от полученных травм. За рулем «Тойоты» находился мужчина 1986 г. р., в салоне также были женщина 1992 г. р. и ребенок 2012 г. р. Все они доставлены в больницу.

На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.