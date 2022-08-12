В Калининграде в рамках фестиваля «Короче» пройдет бесплатный концерт группы «Чиж & Co»

В Калининграде в рамках юбилейного фестиваля «Короче» состоится концерт группы «Чиж & Co». Фото: Предоставлено организаторами

В Калининграде в рамках юбилейного фестиваля «Короче» состоится концерт группы «Чиж & Co», который пройдет 18 августа в Центральном парке. Об этом сообщает оргкомитет фестиваля. Регистрация на мероприятие – на сайте фестиваля.

X юбилейный фестиваль «Короче» пройдет с 19 по 21 августа. Открытие фестиваля состоится по традиции в кинотеатре «Заря». По красной дорожке пройдут актеры, режиссеры, продюсеры, звездные гости и участники фестиваля.

Основными площадками смотра станут кинотеатр «Заря» и Центральный парк. Также в этом году добавлена еще одна площадка фестиваля – кинотеатр КАРО в «Плазе», где пройдут конкурсные показы. Регистрация на показы открыта на сайте фестиваля.

Помимо конкурсных показов на фестивале будет представлена обширная внеконкурсная программа. 19 и 20 августа также пройдут показы фильмов под открытым небом в Центральном парке Калининграда. Подробное расписание появится на сайте в ближайшее время.

Звездными гостями «Короче» в этом году станут Юлия Пересильд, Жора Крыжовников, Евгений Гришковец и другие звезды. В конкурсной программе 25 новейших российских короткометражек, премьера которых состоится на фестивале. Фильмом открытия станет короткометражная картина Адильхана Ержанова «Возвращение Зои».