В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 12 августа отключено электричество

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в пятницу, 12 августа, в течение дня отключено электричество в домах на 8 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 14:00 без электроэнергии останутся потребители на ул. Кропоткина, 2-6, 5, 9, 7, 8-10 (гимназия №1), ул. Банковской, 15, ул. Л-та Яналова, 37, 39, 41, 43, 45, 47.

До 18:00 планируется провести отключение электричества у потребителей Ленинградского и Московского районов:

ул. Марш. Баграмяна, 2, 6-12,

ул. Красноярская, 2-4,

пр-кт Московский, 50,

наб. Петра Великого, 1,

ул. Печатная, 6-24,11-21, 23-29, 45, 47, 51.